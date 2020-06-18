Известный российский философ покончил с собой

Известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко покончил с собой на 87-м году жизни из-за старости. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, ученого нашли утром 18 июня в высотке на Кудринской площади в Москве. В этом доме он проживал с женой.

«Слепну, глохну, теряю остатки памяти. (...) Уходить из жизни трудно, но оставаться еще труднее», — цитирует «Московский комсомолец» последнее письмо Науменко.

Науменко был лауреатом Государственной премии Казахской ССР за цикл работ по теории диалектики. В сферу его научных интересов входили теория познания, теория и история диалектики, логика и методология науки, методология системного подхода. Науменко был профессором Академии общественных наук при ЦК КПСС и несколько лет занимал должности редактора отдела философии и заместителя главного редактора журнала «Коммунист».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!