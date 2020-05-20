Российская воспитательница детсада задушила сына и покончила с собой

В российском городе Альметьевск Республики Татарстан воспитательница детского сада задушила сына и покончила с собой. Об этом сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета (СК).

Тело 38-летней женщины и ее 8-летнего сына в квартире нашел отец 19 мая. В СК уточнили, что дверь была заперта изнутри.

Следователи нашли в квартире записку, которую, предположительно, оставила женщина. Что в ней говорилось, не уточняется. Они также проводят осмотр места происшествия.

СК возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).

19 мая сообщалось, что правоохранительные органы нашли жительницу Коломны, которая задушила девятимесячного сына и ушла в лес, оставив тело ребенка в съемной квартире. Она написала записку отцу ребенка. В ней говорилось, что женщина не выдержала из-за того, что ее сыну каждый день делали уколы, и она больше не могла это выносить, так как ребенку не становится лучше.

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