Задушившую девятимесячного сына и ушедшую в лес россиянку поймали

В Коломне поймали 23-летнюю местную жительницу, которая задушила собственного девятимесячного сына в съемной квартире и ушла в лес, написав мужу письмо. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, Татьяну Филатову задержали и доставили на допрос к следователю. Расследование убийства ребенка продолжается.

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О случившемся сообщила газета «Комсомольская правда» в понедельник, 18 мая. По информации издания, Филатова вместе с грудным ребенком выписалась из больницы и арендовала квартиру с посуточной оплатой, где задушила мальчика. Она оставила его тело и письмо отцу ребенка в квартире. «Все как в страшном сне. (...) Он лежал под капельницами и все время спал. (...) Я очень хочу жить, и чтобы ребенок мой был жив и здоров, но это невозможно. А смотреть, как ему каждый день делают уколы, а помочь не могут, я не могу», — говорилось в тексте письма.

Это не первый случай убийства грудных детей матерью. Так, в январе жительницу Пермского края заподозрили в убийстве двоих детей, после преступления она попыталась покончить с собой. Всего у женщины было четверо детей. Предположительно, она страдала от послеродовой депрессии. Похожая история произошла в Красноярске. Там 32-летняя местная жительница убила трехлетнего сына, после чего совершила самоубийство.

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