Россиянка задушила собственного девятимесячного сына и ушла в лес

В подмосковном городе Коломна 23-летняя местная жительница задушила девятимесячного младенца и ушла в лес. После убийства собственного сына молодая мать написала записку для его отца, в которой раскрыла причины своего поступка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В день убийства 23-летняя Татьяна Филатова с ребенком выписалась из больницы и арендовала квартиру с посуточной оплатой. Тело младенца с признаками удушения обнаружил собственник квартиры. Мальчик лежал на диване и был укрыт одеялом. Рядом с телом женщина оставила тетрадь с письмом мужу.

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«Все как в страшном сне. (...) Он лежал под капельницами и все время спал. (...) Я очень хочу жить и чтобы ребенок мой был жив и здоров, но это невозможно. А смотреть, как ему каждый день делают уколы, а помочь не могут, я не могу», — говорится в тексте письма. Ребенок действительно болел, но, по словам врачей, его жизни ничего не угрожало.

По информации издания, психологи изучили письмо Филатовой и пришли к выводу, что после убийства сына женщина планировала совершить суицид. В письме она извинялась перед родными за то, сколько они с ней «натерпелись». «Я не знаю, за что я досталась тебе [мужу] и родителям», — написала женщина.

После убийства сына Филатова сбежала, ее поиски продолжаются в лесу в окрестностях города.

Ранее сообщалось, что жительницу Пермского края заподозрили в убийстве двоих детей, после преступления она попыталась покончить с собой. Всего у женщины было четверо детей. Предположительно, она страдала от послеродовой депрессии. 26 января женщина умерла в больнице. По словам ее знакомой, погибшая страдала психическим расстройством и ходила в церковь евангелистов. В день убийства ее заметили на улице в полураздетом виде.

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