МВД закрыло дело покончившего с собой из-за куста конопли пенсионера

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, покончившего с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли. Об этом в среду, 2 сентября, со ссылкой на адвоката Руслана Ельмирзокова сообщает «Коммерсантъ».

По данным защитника, уголовное дело прекращено согласно положению, когда имеются формальные признаки преступления, но отсутствуют преступные действия, представляющие общественную опасность. По сути, это означает полную реабилитацию Николая Захарченко. В настоящий момент материалы дела переданы в районную прокуратуру.

21 августа сообщалось, что пенсионер покончил с собой в сарае, оставив записку, что он невиновен. Этому предшествовало обнаружение на его участке куста конопли и возбуждение уголовного дела. Мужчина пояснял, что из-за плохого зрения долго не видел разросшегося на участке растения. Позже, когда сосед посоветовал ему убрать куст, мужчина сделал это, но на свою беду оставил таз с выкорчеванной коноплей во дворе, где его и обнаружили полицейские.

После случившегося региональным управлением Следственного комитета России по факту самоубийства 85-летнего пенсионера была инициирована проверка . Следователи исследуют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции.