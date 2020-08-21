85-летний россиянин совершил суицид после дела о выросшем у него кусте конопли

В Карачаево-Черкесии 85-летний пенсионер совершил суицид после того, как на него завели дело из-за выросшего на участке куста конопли. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина по имени Николай был строгальщиком и разводил кроликов, у него была хорошая репутация. Однажды в дальнем углу его участка разросся куст конопли, но пенсионер не замечал его из-за плохого зрения, пишет Mash.

Куст заметил сосед и посоветовал его убрать. Николай сделал это, но оставил таз с растением во дворе. Канал пишет, что в это время о нем узнали в полиции, мужчину забрали в отделение и обвинили в выращивании конопли. Через пять дней тело пенсионера нашли в сарае. Он оставил записку о том, что невиновен.

В ноябре 2019 года в Рязанской области 90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии Николая Рябова приговорили к 3,5 года колонии условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Несколько лет назад мужчина посадил на участке несколько кустов конопли, после чего высушивал и смешивал семена с геркулесовой кашей — на эту смесь он ловил рыбу.

Он знал, что это противозаконно, но на заседании отмечалось, что он не курил коноплю и не употреблял другие наркотики. Рябов признал вину и раскаялся, суд учел его возраст, состояние здоровья и мотивы, а также статус. В 2018 году он уже был осужден условно на два года и два месяца условно за выращивание, приобретение и хранение конопли.