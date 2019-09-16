Американка привезла в Россию лечебную марихуану и пошла под суд

Московский районный суд Петербурга оштрафовал на 15 тысяч рублей американку Одри Луизу Лорбер, которая пыталась провезти в Россию купленную по рецепту в США лечебную марихуану. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Женщина признана виновной по части 1 статьи 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Максимальное наказание за это правонарушение — три года колонии.

Лорбер купила 19 граммов марихуаны в Соединенных Штатах и хранила их при себе для личного употребления. Каннабис у нее нашли при осмотре вещей в петербургском аэропорту Пулково. С собой у нее был американский патент на употребление марихуаны в рамках медицинской программы, действие которого не распространяется на территорию России. Свою вину она признала. «К производству уголовное дело пока не принято», — добавила Лебедева.

В середине июля из СИЗО вышла москвичка Анна Глазова, которую прозвали «самой красивой наркоманкой» после публикации статьи «Героин — собственность модели». С февраля она находилась под стражей по подозрению в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК. Месяцем ранее ее задерживали с 0,4 грамма героина, до этого — с 1,73 грамма.

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