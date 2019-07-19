«Самая красивая наркоманка России» выйдет на свободу

Героиня статьи «Героин — собственность модели» Анна Глазова, которую прозвали «самой красивой наркоманкой», выйдет из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Кузьминского районного суда Москвы Карина Каленова.

«Постановлением суда от 12 июля ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Глазовой было возвращено без рассмотрения. Срок стражи истекал 15 июля. Больше с ходатайствами следствие не выходило, соответственно ее должны были выпустить», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее, 17 июля, Глазова уже писала о своем освобождении во «ВКонтакте».

В феврале девушку арестовали по подозрению в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Она пыталась покончить с собой в СИЗО № 6.

Этому предшествовало задержание Глазовой в январе, когда у нее нашли прозрачную банку вещества серого цвета. Предполагается, что это был героин массой 0,4 грамма. В отношении россиянки составили административный протокол по статье 6.8 КоАП («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ»).

В прошлом году Глазову задерживали с героином массой 1,73 грамма. Ее отпустили под обязательство о явке, но москвичка на допрос не пришла.

Статья с участием Глазовой вышла на сайте «Батенька, да вы трансформер» 18 декабря прошлого года. Героиня текста по имени Тэо рассказала, что 10 лет употребляет героин, работает моделью, программисткой и продолжает вести нормальную жизнь, несмотря на ежедневные уколы наркотика в пах. В интернете Глазову назвали «самой красивой наркоманкой России», но многие раскритиковали подачу материала о жизни наркозависимых. В статье также была указана ссылка на страницу героини во «ВКонтакте».

В декабре прошлого года МВД России попросило Роскомнадзор заблокировать материал за «сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, употребляющих наркотики».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!