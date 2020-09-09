Российский водитель совершил самоубийство во время проверки документов ДПС

Водитель автомобиля покончил с собой во время проверки документов сотрудниками ДПС в Москве, причина поступка пока не известна, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Россиянина находился за рулем каршеринга, дорожные инспекторы остановили его на Витебской улице. Подойдя к машине, полицейские заметили в салоне оружие, заподозрили мужчину в опьянении, попросили его выйти и пройти процедуру медицинского освидетельствования для выявления алкоголя в крови. 39-летний гражданин согласился, отъехал на несколько метров и внезапно остановил автомобиль. Работники ДПС подошли к машине и увидели, что автомобилист мертв.

При осмотре места происшествия оказалось, что с собой у водителя было помповое ружье «МР-133», на которое имелись все необходимые документы. Полиция проводит проверку.

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