Сиделка избила 91-летнюю россиянку и инсценировала нападение

В Карачаево-Черкессии сиделка избила 91-летнюю женщину и инсценировала нападение. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

По данным ведомства, утром 14 июля в дежурную часть поступило обращение о том, что в одном из домов в станице Зеленчукской разбито окно, а в доме лежит пожилая женщина. Позднее россиянку госпитализировали в больницу, у нее обнаружили ушибы на голове.

Полиция сняла на месте происшествия отпечатки пальцев рук, собрала куски ткани и обнаружила тяпку с вкраплениями стекла на рукоятке. По горячим следам сотрудники ведомства установили, что потерпевшую избила 68-летняя местная жительница, которая была ее сиделкой.

Подозреваемая пояснила, что она поругалась с подопечной и избила ее, после чего решила скрыть последствия ссоры, разбив оконное стекло и устроив беспорядок — так она пыталась инсценировать нападение на хозяйку дома. Женщина дала признательные показания. МВД проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве мигрант из Кабардино-Балкарии избивал своего 5-летнего пасынка, оскорблял его и заставлял есть выброшенные в мусорку продукты прямо из ведра. В прокуратуре добавили, что мужчина также принуждал мальчика к занятиям физкультурой с «запредельными нагрузками» и иногда лишал еды. Однажды он кинул в ребенка подушку, от чего тот упал и ударился об стену. После этого отчим избил его руками по голове и лицу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его направили в суд. Обвиняемого поместили под стражу.