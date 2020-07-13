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Заморенную голодом и избитую мужем россиянку отказались принимать в больнице

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Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»

В Самарской области врачи приняли за алкоголичку россиянку Ольгу Салдину, которую муж несколько месяцев избивал и не кормил, и отказались госпитализировать ее в тяжелом состоянии. Об этом «Таким делам» рассказала сестра пострадавшей Екатерина Заводская.

Екатерина рассказала, что вечером 6 июля получила от сестры сообщение, что ее муж, с которым Ольга в браке почти десять лет и имеет двоих общих детей, сильно избил ее и вырвал часть волос. На следующий день сестра и подруга Салдиной приехали к ней домой и ужаснулись увиденному: Ольга лежала почти без сознания и выглядела как скелет, обтянутый кожей. На ее теле было множество гематом, сломано ребро, ссадины на спине, руках, ногах и голове.

«Он [муж] при любых попытках пойти на кухню и поесть ее избивал. Только дочь украдкой могла принести ей воды и один раз "Доширак". В туалет он ее тоже не пускал», — рассказала собеседница издания. Жертва домашнего тирана на тот момент весила всего 35 килограммов.

Подруга и сестра Салдиной вызвали скорую и полицию. Ольгу доставили в центральную больницу Жигулевска, но работающие там медики заявили, что от женщины пахнет ацетоном, анализ показал 0,89 промилле алкоголя в ее крови. «Потом оказалось, что Оля выпила стакан водки, который ей дал муж. Может, чтобы она лежала и спала. Врачи сказали, что от нее пахнет спиртным, что она алкашка, и они не видят оснований для госпитализации», — пояснила Заводская.

Потом Ольгу отвезли в рентген-кабинет, где медики грубили ей, пока она стонала от боли. В конце концов ее выкатили в общий коридор и велели везти домой. Когда сестра возмутилась, Салдиной дали банку для сбора мочи, но она не смогла сдать анализ, попыталась сделать несколько шагов, упала в обморок, у нее начались судороги. По словам сестры, на ее крики о помощи персонал не обратил внимания. Ольге поставили катетер только после того, как ее сестра устроила скандал. «Мы провели в приемном покое 3,5 часа. За это время она могла умереть», — возмущалась Заводская.

Госпитализировать пострадавшую удалось только после жалобы в областной Минздрав. Ее поместили в неврологическое отделение. 8 июля состояние Салдиной стало критическим, но врачам удалось ее спасти. До сих пор она не может ходить, хотя чувствует себя лучше.

По факту произошедшего в полицию поступило заявление, проводится проверка. Ситуация находится на контроле в прокуратуре.

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