Российская пенсионерка избила доской занимавшуюся сексом в кустах парочку

В Ставропольском крае жительница одного из многоэтажных домов доской избила парочку, которая занималась сексом в кустах под ее окнами. Об этом пишет портал «Регион Online».

Отмечается, что пенсионерка, которую местные называют тетя Ирина, не выдержала наглости молодежи и решила таким образом призвать их к порядку.

Кадры, на которых тетя Ирина расправляется с парой, разлетелись по соцсетям. Пользователи восхитились бойкостью и суровостью женщины.

Ранее сообщалось, что молодые люди занялась сексом на Хохловской площади в Москве, которую называют Ямой. Некоторые свидетели сняли их на видео. Впоследствии парочку отправили под арест, юношу на десять суток, девушку — на трое.

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