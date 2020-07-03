Сотрудников ООН отстранили после видео с сексом в служебной машине

В ООН отстранили от работы двух сотрудников после появления в сети видео, где один из них занимается сексом с девушкой в служебной машине. Об этом сообщает The Daily Mail.

ООН подтвердила, что двое мужчин (вступивший в половой акт с женщиной и водитель) — сотрудники наблюдательной миссии за выполнением условий перемирия (UNTSO, ОНВУП) в Иерусалиме. На время проводимого расследования их отправили в неоплачиваемый отпуск. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш обвинил мужчин в несоблюдении «стандартов поведения, которым должны следовать международные гражданские служащие».

Ранее в ООН заявили, что «шокированы и глубоко встревожены» видеозаписью из Тель-Авива, на которой двое сотрудников организации занимаются сексом в служебном автомобиле.

Ролик длительностью 18 секунд был опубликован в Twitter. На записи видно, как мужчина в белой футболке и шортах и женщина в красном наряде совершают половой акт на заднем сиденье машины. На переднем сиденье был водитель, который вскоре завел автомобиль и поехал дальше.

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