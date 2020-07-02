ООН рассказала о преимуществе коронавируса для террористов

Некоторые террористические группировки считают пандемию COVID-19 своим тактическим преимуществом. С таким мнением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что государства отвлечены на борьбу с коронавирусом. Из-за этого страдает безопасность некоторых регионов.

В качестве примера Гутерриш привел Сомали, где исламистская террористическая группировка «Аш-Шабаб» продолжает совершать нападения и может вот-вот «расширить насильственные действия». По его мнению, это происходит из-за того, что силы безопасности страны сейчас вынуждены сосредоточиться на пандемии.

13 июня стало известно, что группировка «Аш-Шабаб» создала центр по борьбе с коронавирусом в Сомали. Организация, многие годы пытающаяся захватить власть в стране, заявила, что осознает угрозу, которую несет заболевание.

По последним данным, в мире заражены 10 668 410 человек. За весь период пандемии скончались 515 694 инфицированных, 5,4 миллиона человек выздоровели.

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