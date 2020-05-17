В Африке задумали лечить коронавирус с помощью трав

В Африке применят народное средство для борьбы с распространением эпидемии коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Мадагаскар, использующий для лечения коронавирусной инфекции особый травяной тоник, договорился с Африканским союзом и Африканским центром по контролю и профилактике заболеваний о совместной работе над травяным средством от вируса.

Ранее власти Мадагаскара приступили к лечению зараженных коронавирусом в своей стране с помощью народного средства, а также в качестве помощи отправили препарат в Экваториальную Гвинею, Чад и Гвинею-Бисау. Нигерия, которая также получила образец тоника, заявила, что вскоре начнет первые тестирования для подтверждения его действия.

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Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил, что сейчас идет «война» с эпидемией и нет нужды в других доказательствах эффективности особого травяного тоника, кроме выздоровевших жителей страны.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, предупредили, что данный препарат не проходил никаких клинических испытаний. По их мнению, так как его действие не доказано, следует очень осторожно подходить к его использованию и избегать распространения ложной или недостоверной информации о лечении коронавируса.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4,6 миллиона. Более 313 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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