Развивающимся странам предсказали политический кризис из-за коронавируса

Все развивающиеся страны в полной мере испытывают экономические последствия кризиса из-за пандемии коронавируса, что может привести к политической дестабилизации и кризису. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает «Интерфакс»

Он предсказал, что прием иммигрантов из таких стран существенно сократится, поскольку экономическая активность в принимающих странах спадет. В связи со снижением нефтяных доходов возникнет сложная ситуация в бюджетах развивающихся стран. «И речь не только о нефти, а в целом о природном сырье. Пострадает туризм», — заявил Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, появляется вопрос о сокращении источников финансирования развивающихся стран. «Все это, несомненно, создаст сначала экономические проблемы, а затем, возможно, политические», — сказал он. При этом Боррель подчеркнул, что проблемы встанут перед всеми странами Африки и Латинской Америки.

Ранее Управляющий директор по развитию и партнерству Всемирного банка (ВБ) Мари Пангесту заявил, что беднейшие страны мира оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса. По его словам, в условиях пандемии существует риск нехватки продовольствия, и возможности для импорта снижаются.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 12 мая в мире более 4,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них 290 тысяч скончались, более 1,5 миллиона излечились.

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