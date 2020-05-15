Названа причина возникновения новой пандемии в будущем

Бразильский эколог Дэвид Лапола (David Lapola) назвал тропические леса Амазонии вероятным источником патогена, который в будущем вызовет новую пандемию. Причиной вспышки станет вторжение человека в дикую природу и сокращение лесного массива в Южной Америке из-за активной вырубки. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

По мнению ученых, подобным образом возникла пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Разрастание городов и увеличение численности городского населения приводит к уменьшению площади диких районов, которые являются естественным резервуаром для вирусов и патогенных микроорганизмов. SARS-CoV-2, вероятно, циркулировал в популяции диких мышей, прежде чем передался человеку через животных-посредников в провинции Хубэй, где происходит интенсивная урбанизация.

Амазония является огромным вирусным резервуаром, однако в последние годы скорость исчезновения тропических лесов значительно возросла. Ученые связывают это с политикой бразильского президента Жаира Болсонару, при котором вырубка лесов увеличилась на 85 процентов и составила более 10 тысяч квадратных километров. С января по апрель 2020 года было уничтожено рекордные 1202 квадратных километров Амазонии.

По словам Лаполы, уничтожение диких экосистема и экологическая нестабильность в прошлом привели к распространению ВИЧ, лихорадки денге и лихорадки Эбола. Хотя большинство современных вспышек начинаются в Южной Азии и Африке, в скором времени центром эпидемий, вызванных новыми видами коронавирусов, может стать Амазония.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!