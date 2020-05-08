Опровергнут миф о пандемии коронавируса

Более 80 процентов опрошенных, находящихся в репродуктивном возрасте, не планируют заводить ребенка во время пандемии. Результаты исследования опубликованы в научном издании Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology.

Группа экспертов из Университета Флоренции (Италия) проверила миф о том, что пандемия коронавируса может спровоцировать демографический рост. В рамках исследования методом онлайн-анкетирования были опрошены 1482 жителя Италии репродуктивного возраста. 1214 респондентов, или 81,9 процента, заявили, что не планируют заводить детей во время пандемического кризиса, что опровергает распространенное мнение.

Более того, 268 участников опроса, или 37,3 процента, заметили, что собирались рожать детей, однако после объявления пандемии отказались от этой идеи. Основными причинами отказа они назвали опасения, связанные с экономическими трудностями и возможными осложнениями во время протекания беременности (58 процентов). 140 человек (11,5 процентов) выразили желание зачать ребенка после выхода из карантина.

Специалисты сделали вывод, что благосостояние играет большую роль при планировании семьи. При этом часть опрошенных обеспокоена проблемами с рождением ребенка в будущем по причине ожидаемого старения и появления хронических заболеваний. 60 процентов из 268 человек, планировавших завести детей до пандемии, будут искать варианты безопасно родить ребенка даже во время эпидемического кризиса.

Исследование также изучило уровень сексуальной активности среди пар. 712 респондентов или 66,3 процента опрошенных, которые не планировали беременность, заявили, что не ограничивали половые отношения во время пандемии COVID-19. Оценить перспективу роста рождаемости в будущем ученым не удалось

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