Не знавшая о беременности медсестра родила после 12-часовой смены

В английском городе Сандерленд, графство Тайн-энд-Уир, не знавшая о беременности медсестра, лечащая психически больных пациентов, родила дочь после 12-часовой смены. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летняя Эмма Хиндмарш (Emma Hindmarsh) списывала округлившийся живот на лишний вес, набранный из-за переедания. 2 мая во время длительной смены в больнице она жаловалась на острые боли и не могла найти этому объяснения. Вернувшись домой после работы она приняла душ, перекусила и выпила две таблетки парацетамола, чтобы унять боль.

Лекарство не помогло, а состояние только ухудшалось. Ближе к полуночи Хиндмарш и ее сожитель Дэниел вызвали скорую помощь. Два часа спустя, еще до приезда парамедиков, медсестра родила дочь при помощи Дэниела и матери, которая контролировала весь процесс по телефону. Новорожденную, весившую 2,5 килограмма, назвали Изабель.

«У меня не было никаких симптомов беременности. Меня не тошнило по утрам, не было тяги к определенным продуктам. Я ходила в прежней одежде, которая сидела на мне немного туже, чем обычно. Но я думала, что это из-за переедания во время режима самоизоляции по коронавирусу», — рассказала новоиспеченная мать.

Помимо дочери, у Хиндмарш есть трехлетний сын Оливер. Она подчеркнула, что рада во второй раз стать матерью, даже несмотря на то, при каких обстоятельствах это произошло. Британка и ее новорожденная дочь прошли обследование в больнице и теперь находятся дома.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Буффало, штат Нью-Йорк, семь месяцев не замечала, что беременна, и узнала об этом незадолго до родов благодаря синему унитазу. Роды ожидаются 20 июня.

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