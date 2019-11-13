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Не знавшая о беременности модель родила в ванной

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Эрин Ленгмейд

Модель из австралийского города Мельбурн не знала о том, что беременна, пока не родила дочь. Об этом сообщает издание Daily Mail.

23-летняя Эрин Ленгмейд (Erin Langmaid) не замечала никаких признаков беременности: она не страдала от плохого самочувствия, у нее не вырос живот, ей была как раз вся ее одежда. Она работала полный день и принимала противозачаточные таблетки.

В начале ноября женщина пошла в ванную. Ее партнер Ден Карти (Dan Carty) услышал крик и прибежал посмотреть, что случилось. Оказалось, что модель родила девочку весом 3,6 килограмма. Ребенка назвали Айла.

Сразу после рождения девочка не дышала и начала синеть. Карти вызвал сотрудников экстренных служб, которые спасли жизнь ребенка.

Ленгмейд призналась, что внезапное рождение дочери стало самым большим шоком в ее жизни. Айла родилась на 37-й неделе.

Доктора объяснили, что у британки была скрытая беременность — ситуация, при которой женщина не знает о том, что она беременна до момента родов. Такое случается в одном из 2,5 тысячи случаев.

Друзья и родственники молодых родителей, по возможности, помогают им и покупают вещи для ребенка.

Ранее сообщалось, что в Манчестере, Великобритания, женщина неожиданно родила ребенка, хотя тест на беременность был отрицательным. 25-летняя британка с утра жаловалась на тошноту и боли в спине и животе, вечером того же дня женщина зашла в ванную комнату и поняла, что рожает.

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