Женщина узнала о своей беременности незадолго до родов благодаря синему унитазу

Жительница американского города Буффало, штат Нью-Йорк, семь месяцев не замечала, что беременна, и узнала об этом незадолго до родов благодаря синему унитазу. Об этом пишет издание The Independent.

Кейтлин Брэдли (Caitlyn Bradley) заподозрила неладное, когда заметила, что сиденье унитаза в ее доме окрасилось в синий цвет. Она попыталась найти объяснение в интернете и отыскала несколько ссылок, согласно которым такое может наблюдаться при беременности: это связано с гормональными изменениями и пигментом липофусцином, содержащимся в поту больных хромгидрозом.

Женщина сомневалась, что причина именно в беременности, но на всякий случай купила тест и проверила. Результат оказался положительным. После этого она обратилась к врачу. «Я считала, что только на втором или третьем месяце беременности, но мне показали УЗИ — и я не могла поверить своим глазам, — рассказывает Брэдли. — Там был полноразмерный младенец, головкой вниз, полностью сформировавшееся сердце и все остальное». Роды ожидаются 20 июня.

В 2019 году сообщалось, что в британском городе Манчестер женщина неожиданно родила ребенка, хотя тест на беременность был отрицательным. 25-летняя британка с утра жаловалась на тошноту и боли в спине и животе, вечером того же дня женщина зашла в ванную комнату и поняла, что рожает.

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