Женщина не заметила беременность и внезапно родила

Жительница австралийского штата Квинсленд не замечала собственной беременности, пока не начались роды. Об этом сообщает Nine News.

15 апреля 18-летняя Эмбер Смит (Amber Smith) затошнило, поэтому она пошла в душ. «В душе я почувствовала сильное напряжение в животе, через секунду хлынула вода, и я закричала», — рассказывает она. На крик прибежал ее жених. Он увидел показавшуюся головку младенца и успел принять роды.

Смит уверяет, что даже не подозревала о беременности. «Эти девять месяцев казались мне точно такими же, как и прошлые, — объясняет она. — У меня всегда были нерегулярные месячные, поэтому я не заметила ничего необычного». По ее словам, незадолго до родов ее живот немного вырос, однако она сочла, что причиной этого было переедание.

В 2019 году сообщалось, что в британском городе Манчестер женщина неожиданно родила ребенка, хотя тест на беременность был отрицательным. 25-летняя британка с утра жаловалась на тошноту и боли в спине и животе, вечером того же дня женщина зашла в ванную комнату и поняла, что рожает.

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