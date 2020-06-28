Сотрудники ООН занялись сексом в служебном автомобиле и попали на видео

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В Организации объединенных наций (ООН) «шокированы и глубоко встревожены» видеозаписью из Тель-Авива, на которой двое сотрудников организации занимаются сексом в служебном автомобиле. Об этом пишет Daily Mail.

Ролик длительностью 18 секунд был опубликован в Twitter. На записи видно, как мужчина в белой футболке и шортах и женщина в красном наряде совершают половой акт на заднем сиденье автомобиля с отметкой о его принадлежности к ООН. На переднем сиденье находится водитель. Видео было снято сверху, скорее всего, из окна или с балкона в момент, когда автомобиль остановился в пробке. Затем машина трогается и едет дальше.

В ООН предположили, что все пассажиры автомобиля были сотрудниками Операции организации по поддержанию мира, базирующейся в Иерусалиме. Как заявил представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, поведение сотрудников «отвратительно и идет вразрез со всем, за что мы выступаем». Он заверил, что инцидент будет расследован быстро и любвеобильную парочку скоро вычислят.

Примечательно, что некоторые из пользователей совсем не удивились происходящему на видео, а одна женщина написала, что это — невинная ситуация по сравнению с другими историями, которые она слышала от работавших в ООН людей.

Ранее, в мае, стало известно, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону удалось избежать уголовных обвинений из-за его скандальных секс-связей с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури в период, когда он был мэром Лондона. Полиция пришла к выводу, что Джонсон не оказывал противозаконных спонсорских услуг подруге. При этом доказано, что он действительно состоял в интимных отношениях с Аркури.

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