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Переболевший коронавирусом пенсионер вновь оказался в «дырявом» бараке

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Кадр: Ирина Крючкова / YouTube

Российкий пенсионер вновь оказался в бараке с «дырявыми» стенами после того, как его выписали из больницы. Мужчина переболел коронавирусом и перенес пневмонию, сообщает Znak.

Пенсионер по имени Валит Гарипов, который также имеет звание ветерана труда, проживает в Златоусте Челябинской области в бараке по адресу Платформа 1931-й км. В сентябре 2020 года он лежал в больнице и лечился от коронавируса. После выписки активисты «Гражданского патруля» пришли его навестить. Они увидели, что внутри помещения протекли перекрытия, а в стенах образовались дыры, из-за которых появился сквозняк. Пенсионер также рассказал, что до сих пор пользуется печным отоплением, но из-за ветхих стен согреть комнату не получается. Общественники опасаются, что восстановиться после болезни в таких условиях будет невозможно.

Оказалось, что этот барак был построен в качестве временного жилья, но спустя годы его так и не расселили. По словам ветерана, до 2007 года здание находилось в собственности компании РЖД, а после было передано в ведение городской администрации. После своего визита к ветерану представитель «Гражданского патруля» обратился в региональную прокуратуру и попросил признать барак аварийным, а ветерану предоставить другое жилье.

В сентябре 2020 года стало известно о ветеране войны, который после пожара в своем доме был вынужден поселиться в студенческом общежитии. Предполагалось, что такая мера будет временной, а позже мужчине выделят собственную квартиру, но в итоге он прожил так восемь лет. Ветеран писал в прокуратуру и местную администрацию, а также обращался за помощью к президенту. Однако проблема не решилась.

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