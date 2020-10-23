Коммунальщики заперли дома ветерана ради остановки

Коммунальщики в селе Супонево Брянской области фактически заперли дома ветерана Великой Отечественной войны ради строительства остановки общественного транспорта. Женщина боится выходить на улицу из-за образовавшегося около калитки обрыва, сообщает «Городской32».

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Новую остановку начали обустраивать напротив дома ветерана Зои Воропаевой на улице Московской. Изначально павильон хотели поставить в другом месте, но тогда он бы перегораживал заезд на один из участков и мог задеть канализацию. В итоге остановку перенесли на несколько метров и отсыпали часть дороги. В связи с работами за забором Воропаевой появился обрыв, из-за чего, по словам ветерана, она не может выйти в магазин и пригласить знакомых-ровесниц, которым также тяжело подниматься к дому. Перед началом работ коммунальщики пообещали обустроить безопасный спуск, но вскоре отказались от этой идеи.

Активисты предложили перенести остановку дальше по улице, где «склона почти нет». Они несколько раз обращались с этой проблемой к главе сельской администрации Владимиру Рыбакову. Как рассказали активисты, чиновник утвердил прежнее расположение павильона и назвал возможный ремонт спуска для ветерана «нецелевым использованием бюджетных средств». Однако родственники Воропаевой опасаются, что в непогоду обрыв может быть опасным. Они планируют решить этот вопрос в прокуратуре.

В сентябре этого года жителей Омска лишили кафе с помощью теплой остановки. Ее разместили слишком близко к крыльцу соседней кофейни и фактически заблокировали вход в заведение. Во время работ пешеходная зона была занята бетонными блоками, а пассажирам пришлось ожидать транспорт на маленьком участке.

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