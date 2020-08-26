В России утеплят остановки

В России решили утеплить остановки общественного транспорта. Их установят на улице Ханты-Мансийска в рамках регионального проекта «Умный город». Как сообщает «Строительство.RU», такие конструкции выдержат даже самые неблагоприятные погодные условия.

Утепленные остановки установят на улице Мира в Ханты-Мансийске. Администрация города отмечает, что в таких павильонах ожидание транспорта в холодное время года будет более комфортным, так как они выдержат сильные ветровые и снежные нагрузки. Для этого используют специальные теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, а внутренний каркас обошьют сосновыми досками. Стоимость работ по благоустройству составит 86,5 миллиона рублей.

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Реконструкция улицы Мира в Ханты-Мансийске началась в 2019 году. На данный момент местные власти объявили тендер на выполнение работ по остановкам. После подведения итогов подрядчик сможет приступить к установке павильонов. Также на улице уже меняют дорожное полотно и кладут на тротуарах новую плитку.

В мае 2020 года в пяти городах Ставропольского края объявили о появлении сети инновационных остановок. Предполагалось, что каждая конструкция будет оснащена электронным табло с информацией о расписании маршрутов и другими полезными данными, а также кнопкой для вызова экстренной помощи. В дальнейшем же набор функций хотели расширить и установить там датчики температуры воздуха, USB-розетки, точки доступа бесплатного Wi-Fi, скамейки с подогревом, умные камеры видеонаблюдения и системы ночного освещения.

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