На подмосковные остановки нанесут разметку о соблюдении дистанции

Специальную разметку о соблюдении безопасной дистанции нанесли уже на 900 автобусных остановках Московской области. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 9 апреля.

Планируется, что разметка появится более чем на четырех тысячах посадочных площадках региона. Данная мера принята областными властями с целью борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев продлил действие режима самоизоляции до конца апреля. Жителей просят не выходить из дома без крайней необходимости, а на улице соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в общественных местах. По распоряжению губернатора в области были введены различные льготы и меры поддержки для предпринимательского сообщества.

По последним данным, в регионе зафиксировано 748 случаев заражения коронавирусом. Всего по стране число зараженных превысило десять тысяч.

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