На подмосковные остановки нанесут разметку о соблюдении дистанции

Специальную разметку о соблюдении безопасной дистанции нанесли уже на 900 автобусных остановках Московской области. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 9 апреля.
Планируется, что разметка появится более чем на четырех тысячах посадочных площадках региона. Данная мера принята областными властями с целью борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении.
Ранее губернатор Андрей Воробьев продлил действие режима самоизоляции до конца апреля. Жителей просят не выходить из дома без крайней необходимости, а на улице соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в общественных местах. По распоряжению губернатора в области были введены различные льготы и меры поддержки для предпринимательского сообщества.
По последним данным, в регионе зафиксировано 748 случаев заражения коронавирусом. Всего по стране число зараженных превысило десять тысяч.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения