Жителей российского города лишили кафе с помощью остановок

В центре Омска начали устанавливать теплые остановки, с помощью которых жителей города фактически лишили находящегося рядом кафе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Остановки появились на улице Карла Маркса, где располагаются популярное кафе и торговые павильоны. Технологичные сооружения разместили слишком близко к крыльцу соседней кофейни и таким образом почти заблокировали вход в заведение. Во время строительства местные жители сделали фотографии, которыми поделились в социальных сетях. На них видно, что пешеходная зона занята бетонными блоками и строительной техникой, а транспорт приходится ждать на маленьком участке.

Россияне оказались недовольны новой инфраструктурой и оставили под фотографиями комментарии. Они заявили, что теплые остановки нужно было устанавливать не в центре Омска, а на его окраинах, где общественный транспорт ходит нечасто, что увеличивает время ожидания.

Идея разместить в городе теплые остановки появилась не только в Омске. Так, в августе стало известно, что подобные пункты решили установить и на улицах Ханты-Мансийска в рамках регионального проекта «Умный город». Разработчики предположили, что конструкции выдержат любые погодные условия и сделают ожидание транспорта комфортным.

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