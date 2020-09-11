Российский город лишился «вечной лужи»

Южно-Сахалинск лишился «вечной лужи», которая стараниями жителя российского города стала популярной героиней аккаунта в социальной сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Life Shot».

Яма находится возле многоквартирного дома на Тихоокеанской улице и во время дождей заполняется водой. Проблема существует уже десятки лет. Однако через несколько дней после появления ее аккаунта в Instagram во двор приехали коммунальные службы и привели дорогу в порядок.

Как выяснил «Московский комсомолец», аккаунт лужи вел мужчина по имени Николай. Он рассказал, что эту идею ему предложил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Николай случайно встретился с чиновником, когда ждал автобус, а глава региона проходил мимо. Он и подсказал обратиться с проблемой через социальную сеть. За несколько дней у лужи набралось три тысячи подписчиков, в числе которых не только местные жители, но и поклонники из США и Израиля.

В мае 2020 года на дорогах Новосибирска появились необычные лужи. Они были окрашены в багровый цвет. Местные жители предположили, что вода покраснела из-за используемых реагентов или краски, которой на дороги нанесли разметку. Тогда в администрации города заявили, что не могут объяснить причину появления такого оттенка и пообещали разобраться в произошедшем.

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