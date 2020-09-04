Жители города в Англии лишились сна из-за фонарей

Жители города Суиндона на юго-западе Англии на несколько недель лишились сна из-за нового уличного освещения. Об этом сообщает The Sun.

В городе установили 28 тысяч экологичных фонарей. Они светят так ярко, что местные жители не могут спать. Они отмечают, что в своих домах чувствуют себя так, будто спят на местном футбольном стадионе. Бессонница в Суиндоне продолжается несколько недель.

Супруги Хелена и Джон, которые живут в районе с новым освещением, рассказали, что лампы заменили еще в середине августа, но проблему с яркостью до сих пор не решили. Некоторые жители обсудили ситуацию в Facebook. Один из них заявил, что ненавидит новые фонари.

Установка системы освещения обошлась городу почти в 7 миллионов фунтов стерлингов (около 698 миллионов рублей). В администрации Суиндона заявили, что у них нет возможности снизить мощность ламп. Для этого нужно подготовить специальное программное обеспечение, которое разрабатывают специалисты. Власти также отметили, что новые фонари будут потреблять гораздо меньше энергии и позволят сэкономить деньги на эксплуатации. На данный момент ведутся переговоры с подрядчиком, чтобы затемнить улицы как можно быстрее.

Недавно жители поместья Worple в западном Лондоне оказались недовольны решением администрации. Фасады их домов покрасили в желто-горчичный цвет, который, по словам владельцев недвижимости, превратил район в «долину подгузников». Изначально власти обещали выкрасить внешнюю отделку домов в нежный цвет магнолии. Однако результат оказался далек от ожиданий.

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