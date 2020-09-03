В Англии появилась «долина подгузников» — так жители одного поместья назвали свои дома после проведенного ремонта. Об этом сообщает The Sun.

В поместье Worple в Западном Лондоне местная администрация отремонтировала фасады у 30 домов. В них провели теплоизоляцию, а кирпичную кладку покрасили в желто-горчичный цвет, который жители сравнили с детскими подгузниками и пеленками. Изначально собственникам обещали выкрасить внешнюю отделку домов в нежный цвет магнолии. Однако результат оказался далек от ожиданий. Домовладельцы выразили недовольство тем, что им не предоставили возможность самим решить, как должны выглядеть их дома.

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На данный момент собственники домов хотят изменить цвет фасада. Некоторые из них попытались сделать это самостоятельно, но им велели прекратить работы и вернуть первоначальный вид отделки. По сообщению BBC News, эту ситуацию взяла под контроль бывший член местного совета Ванесса Смит (Vanessa Smith). Она планирует выяснить, почему им «навязали» этот цвет и как можно решить проблему.

В августе 2020 года строители в Англии превратили дом местной жительницы в настольную игру. Они должны были отремонтировать трещину в заборе, однако просто укрепили его большими деревянными балками. В результате конструкция стала напоминать гигантскую настольную игру Дженгу. Позже строительная компания пообещала до вести ремонт до конца и привести забор в порядок.

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