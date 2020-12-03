Неизвестные похитили дорогую квартиру у легенды советского балета

Легендарная советская балерина Софья Виноградова лишилась дорогостоящей квартиры в центре Москвы, некогда выделенной ей государством. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят». Запись программы опубликована в аккаунте Первого канала на YouTube.

«У меня отобрали бандиты квартиру в 2012 году. Начали окружать нас какие-то непонятные люди. И в результате мы оказались без квартиры», — сообщила Виноградова. По словам 91-летней женщины, она жила вместе со злоупотреблявшим алкоголем племянником, и квартирой в районе станции метро «Смоленская» они владели в равных долях. «Обманули моего племянника и меня, сделали нас бомжами», — пожаловалась балерина. В студии стоимость объекта недвижимости оценили в 25-30 миллионов рублей.

По мнению звезды, за ней и племянником «давно следили», чтобы похитить жилье. При этом мужчина недавно скончался в возрасте 39 лет. До этого Виноградова успела переоформить свою долю в квартире на его имя. Журналист издания «Московский комсомолец» Екатерина Степанова в эфире программы рассказала, что племянник впоследствии подарил всю квартиру неизвестным — предполагаемым мошенникам.

Балерина сохранила право проживания в квартире. Помимо нее, в жилом помещении прописаны девять человек. Формально объектом недвижимости владеет некая женщина. «Я ее видела один раз, она принесла мне цветы», — сообщила артистка.

Следователи проверят информацию о возможных противоправных действиях с квартирой Виноградовой, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России. «Следователи проведут необходимые проверочные мероприятия, дадут правовую оценку фактам, изложенным в программе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркивается в сообщении.

Софья Виноградова в конце 1940-х начала танцевать в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Запомнилась ролями в балетах «Лебединое озеро», «Снегурочка», «Берег надежды», «Франческа де Римини», «Лесная фея», «Корсар» и других постановках. В 1956 году на гастролях в Париже получила международную известность, исполнив партию Одетты-Одилии в балете «Лебединое озеро».

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