Мошенники украли у россиянки квартиру за 14 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге завершилось судебное разбирательство в отношении двух граждан, укравших у местной жительницы квартиру оценочной стоимостью около 14 миллионов рублей. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на источник в прокуратуре города.

Как выяснилось в суде, мошенники — Мурман Чиковани и Регина Матулевич — сделали поддельный паспорт на имя владелицы квартиры, вклеив в него фотографию Матулевич. Имея этот документ, они смогли получить правоустанавливающие документы на жилье. После этого они выставили недвижимость на продажу и оформили договор с покупателем.

Аферисты попытались также продать принадлежащее россиянке машино-место, получив задаток в размере 500 тысяч рублей. Впоследствии пара захотела похитить и квартиру сестры пострадавшей за 14,6 миллиона рублей, но была задержана полицейскими.

Суд признал подсудимых виновными в крупном мошенничестве. Чиковани получил восемь лет колонии строгого режима, Матулевич — пять лет колонии общего режима.

Ранее, в августе, сообщалось о россиянине, который лишился квартиры из-за поддельного решения суда. С помощью документа мошенники незаконно переоформили недвижимость в собственность третьего лица. Таким образом 73-летний пенсионер остался без жилья стоимостью около 5 миллионов рублей.

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