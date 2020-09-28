Россиянин переделал туалет в сауну и был наказан

Житель Тимирязевского района Москвы (Северный административный округ) переделал свою квартиру, в которой на месте санузла незаконно оборудовал сауну, а на крыше построил зимний сад. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте префектуры САО.

В Мосжилинспекцию обратились представители ТСЖ многоквартирного дома на проезде Соломенной Сторожки. Они рассказали, что один из собственников самовольно захватил участок на крыше и построил там зимний сад. Помимо этого, мужчина оборудовал сауну в помещении, где должен был располагаться туалет, а остальную сантехнику разместил в холле. Ни одна из перепланировок не была согласована.

Инспекторы несколько раз пытались попасть в квартиру, но ее владельца не было дома. Когда он появился, эксперты провели проверку и в качестве наказания составили протокол об административном правонарушении. Собственнику выдали предписание и обязали его демонтировать оранжерею и привести планировку квартиры в порядок. На данный момент все нарушения устранены.

В августе житель города Улан-Удэ лишился квартиры из-за незаконно установленного балкона. Он пристроил конструкцию в 2018 году, но не согласовал ее с органами надзора. После того как на мужчину пожаловалась соседка, ему выдали предписание демонтировать балкон, но владелец квартиры не послушался. В результате инспекция направила иск в суд, и квартиру выставили на торги.

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