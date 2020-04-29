В российской многоэтажке накрыли подпольную сауну

Прокуратура в Казани накрыла подпольную сауну, которая располагалась в нежилом помещении многоэтажки. О данном нарушении сотрудники правоохранительных органов узнали благодаря местному жителю. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по Татарстану.

Согласия собственников на перепланировку никто не спрашивал. Российский закон не разрешает размещать в многоквартирных домах общественные бани и сауны. На данный момент сауна уже не работает — арендаторы по требованию прокуратуры расторгли договор с собственником нежилого помещения. Иск к нему уже находится на рассмотрении Приволжского районного суда.

Ранее москвичка из района Шелепиха решила жилищный вопрос нестандартным способом. С помощью кувалды она прорубила в потолке своей квартиры ход на второй этаж. Там находилась техническая комната новостройки, и женщина решила ее присвоить.

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