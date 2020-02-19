«Балконную амнистию» запустили в российском городе

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 19 февраля, приняло в окончательном третьем чтении законопроект о «балконной амнистии», сообщает «78.ru».

Согласно документу, в городе не будут штрафовать граждан, самовольно остекливших свои балконы до 11 января 2020 года. После этой даты любое несогласованное изменение фасадов зданий карается штрафами. Ранее под действие закона подпадали все петербуржцы, не получившие разрешений на видоизменение балконов, в том числе владельцы квартир в спальных районах, где массовое остекление производилось много лет назад.

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Чтобы защитить горожан от необоснованных штрафов, петербургские власти решили запретить выписывать их задним числом. Как отмечает «78.ru», в ходе обсуждения законопроекта о запуске «балконной амнистии» предлагалось вовсе отменить штрафы для жителей спальных районов, оставив их лишь для владельцев квартир в историческом центре города. Но эта идея не была поддержана.

Ранее, в январе, сообщалось, что максимальный размер штрафа за незаконное остекление балкона в Санкт-Петербурге составит пять тысяч рублей. До 2005 года, когда в России еще действовал старый Жилищный кодекс, балконы и лоджии считались частями квартир. Однако в течение уже 15 лет балконные плиты являются общедомовым имуществом.

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