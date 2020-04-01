В России начнут штрафовать за незаконную перепланировку в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором (основном) чтении, сообщает ТАСС.

Речь идет о самовольной перепланировке или переустройстве любых помещений, в том числе подвалов и подсобок. Если раньше в соответствии с КоАП ответственность касалась только физических лиц, то теперь ее распространили и на юридических. По мнению авторов законопроекта, незаконная перепланировка организациями на первых этажах и в подвалах наиболее часто приводит к трагическим последствиям.

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Для обычных граждан размер штрафа составит от 2 до 2,5 тысячи рублей. Должностным лицам придется заплатить за нарушение от четырех до пяти тысяч рублей, а юридическим — от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее житель московского района Митино сделал кардинальную перепланировку. Собственник двух соседних квартир, «однушки» и «трешки», прорубил два окна в несущей бетонной стене дома. При этом мужчина забаррикадировался у себя дома и не пускал сотрудников управляющей компании. Теперь россиянина обяжут вернуть стене первоначальный вид.

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