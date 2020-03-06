Россиянка расширила площадь своей квартиры с помощью кувалды

Жительница московского района Шелепиха выбрала необычный способ расширения своего жилья. С помощью кувалды она «прорубила» в потолке квартиры проход на второй этаж. Об этом стало известно из Twitter-аккаунта «Несобянин».

Этажом выше над ее квартирой в новом ЖК расположена техническая комната. Женщина решила не оставлять это помещение пустующим и присвоила его. Перед тем как начать делать ремонт, она согласовала свои планы с застройщиком и получила его одобрение. Женщина вскрыла потолок между этажами, планируя соединить два помещения лестницей. Таким образом ее квартира стала двухэтажной. В итоге перепланировку признали незаконной, в связи с чем в настоящее время ведутся разбирательства.

Ранее стало известно о владельце пятикомнатной квартиры в Красноярске, который преобразовал ее в пять «гостинок». В каждом из выделенных помещений были оборудованы кухня, санузел, душ и кладовая. Мужчина рассчитывал сдавать их в аренду, однако ему помешали соседи. Они пожаловались в администрацию района, так как посчитали перепланировку незаконной. Также они были недовольны тем, что из-за нее резко возросла нагрузка на электросети, канализацию и водоснабжение в доме.

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