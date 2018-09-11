Выявлен новый вид запрещенной перепланировки

Верховный суд России, рассмотрев несколько дел, разъяснил некоторые нюансы перепланировки квартир, в том числе законность либо незаконность пристроек к домам. Об этом пишет «Российская газета».

Разъяснения Верховного суда были даны после нескольких судов нижних инстанций. Как сообщает издание, семья из четырех человек пыталась узаконить расширение своей 28-метровой квартиры, полученной в качестве служебного жилья, с помощью пристроек. «Для улучшения жилищно-бытовых условий без проектной документации своими силами и средствами истцы возвели к занимаемой ими квартире две пристройки, в результате чего общая площадь квартиры увеличилась до 60,1 квадратного метра», — отмечается в материалах дела.

По закону, жилье может быть сохранено в переустроенном состоянии, если «при этом не нарушаются права и законные интересы граждан, либо это не создает угрозы их жизни или здоровью». Однако перепланировку семье не согласовали, после чего они обратились в суд и выиграли его. Но местные власти обратились в Верховный суд, который постановил, что в результате перепланировки изменились параметры не только квартиры, но и всего дома.

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Как отмечает издание, обе пристройки представляют собой капитальные строения на монолитном железобетонном фундаменте с кирпичными наружными стенами и кровлей из шифера. В одной из них располагается жилая комната, во второй — санузел с выходом на улицу. Таким образом, постройки заняли часть придомовой территории. В результате высшая инстанция признала пристройки незаконными. «Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой — продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки», — отмечается в материалах дела.

Верховный суд напомнил, что право собственности на такую постройку может быть получено через суд при соблюдении ряда условий. В частности, необходимо получить согласие всех собственников квартир в доме на то, чтобы пристройки заняли часть придомовой территории. Суд должен также определить правовой статус изменений: переустройство, перепланировка или реконструкция. В последнем случае легализовать переделку жилья невозможно, в двух первых — изменения можно утвердить задним числом.

В 2017-м Верховный суд России выпустил разъяснение, касающееся перестройки балконов в многоквартирных домах. Суд определил, что владельцы квартир не имеют права перестраивать балкон без согласования с остальными жильцами дома. В решении инстанции отмечается, что балконные плиты относятся к общедомовому имуществу, а также к ограждающим и несущим конструкциям.

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