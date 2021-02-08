У семьи единственного космонавта Украины захотели отобрать квартиру

Семья единственного украинского космонавта Леонида Каденюка, скончавшегося в 2018 году, может лишиться элитной квартиры в центре Киева. Недвижимость хочет отобрать незнакомый родственникам Каденюка мужчина. Также на квартиру претендует сын космонавта от первого брака, сообщает «Украина.ру».

По данным издания, вдова Каденюка Вера до сих пор не может оформить в собственность семикомнатную квартиру на бульваре Леси Украинки, так как свои права на недвижимость заявил некто Игорь Кизленко, представившийся дальним родственником Каденюка. Кизленко утверждает, что перед смертью космонавт завещал ему свою квартиру и прочее имущество.

Об этом родственнике семья Каденюка ранее не слышала — он никогда не приходил в их дом, не звонил и не писал. После появления Кизленко 36-летний сын космонавта Дмитрий обратился в полицию с заявлением о предполагаемой афере. Правоохранители начали расследование.

Тем временем получить долю в квартире захотел еще и сын Каденюка от первого брака Владимир. Он военный и живет в Подмосковье вместе с матерью. При этом, по словам вдовы космонавта, первой супруге и старшему сыну Каденюк в свое время оставил трехкомнатную квартиру в Звездном городке и выплачивал алименты. Киевское жилье, вокруг которого разгорелся конфликт, космонавт получил от государства через 35 лет после первого брака.

Леонид Каденюк якобы хотел переписать квартиру на младшего сына, но не успел. Продать жилье и отдать часть денег сыну от первого брака Вера Каденюк не может — у нее нет средств даже на суд с «дальним родственником» Кизленко. Ни помощи, ни поддержки семья космонавта не получает, пишет «Украина.ру».

Леонид Каденюк скончался в возрасте 67 лет в январе 2018-го. Во время традиционной утренней пробежки в парке у него случился сердечный приступ. Он был экстренно госпитализирован, однако спасти его медикам не удалось. В 1997-м Каденюк совершил полет в космос на американском шаттле «Колумбия» (STS-87). В космосе он находился 15 суток и 16 часов.

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