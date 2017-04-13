Первый украинский космонавт выступил против декоммунизации Дня космонавтики

Первый космонавт Украины Леонид Каденюк выступил против переноса Дня космонавтики в стране с 12 апреля на 19 ноября. Об этом он сказал радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 13 апреля.

«Естественно, я категорически против. Потому что полет Гагарина — вообще первый полет человека в космос, он имел значение не просто для Советского Союза, даже не просто для планеты Земля, а он имел вселенское значение», — заявил Каденюк.

Он добавил, что 12 апреля является всемирным праздником. «Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя его отменять, чем-то заменять. Гагарина вообще никто не может заменить», — подчеркнул Каденюк.

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Днем ранее украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил декоммунизировать День космонавтики. «Мы должны переориентировать наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для украинцев. Если у нас сегодня День космонавтики, советский, по сути, то мы должны обратиться к президенту Петру Порошенко, чтобы он выдал указ, как он сделал это, перенеся День защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины», — сказал он.

По его словам, первым космонавтом СССР был Юрий Гагарин, а первым космонавтом независимой Украины — Леонид Каденюк. Чиновник предложил установить Днем украинской космонавтики дату начала полета Каденюка на американском космическом корабле Columbia, который начался 19 ноября 1997 года и продолжался до 5 декабря.

В рамках борьбы с советским прошлым на Украине в 2015-м был принят закон о декоммунизации. Для его исполнения по всей стране демонтировались памятники советским и партийным деятелям, запрещалась демонстрация символики СССР. В частности, в октябре 2016-го в городе Новгород-Северский Черниговской области был демонтирован последний памятник Ленину на Украине.