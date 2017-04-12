Правительство Украины предложило отменить все советские законы

Правительство Украины предложило Верховной Раде отменить все нормативно-правовые акты, принятые в СССР. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает издание «Гордон».

С такой просьбой к парламенту обратился министр юстиции Павел Петренко. «Мы понимаем, что Украина не может жить (...) 25 лет независимости с данным багажом. Министерство юстиции разработало проект закона о признании утратившими силу актов органов государственной власти и управления УССР и Советского Союза», — приводит издание слова главы минюста.

Соответствующий законопроект, по словам Петренко, будет подготовлен и направлен в Раду. Премьер-министр Владимир Гройсман уточнил, что 2016 году на Украине было отменено более 365 нормативно-правовых актов, принятых во время СССР, а в 2017 году — более 100.

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В рамках борьбы с советским прошлым на Украине в 2015-м был принят закон о декоммунизации. Для его исполнения по всей стране демонтировались памятники советским и партийным деятелям, запрещалась демонстрация символики СССР. В частности, в октябре 2016-го в городе Новгород-Северский Черниговской области был демонтирован последний памятник Ленину на Украине.

Украина была провозглашена независимым государством в границах Украинской советской социалистической республики в 1991 году, соответствующее постановление было принято Верховным Советом УССР. Свою историю советская республика начала с Всеукраинского съезда Советов в 1917 году.