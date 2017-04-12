На Украине предложили декоммунизировать День космонавтики

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил перенести празднование Дня космонавтики с 12 апреля на 19 ноября. Об этом он сказал на заседании кабинета министров, передает агентство «Украинские новости».

«Мы должны переориентировать наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для украинцев. Если у нас сегодня День космонавтики, советский, по сути, то мы должны обратиться к президенту Петру Порошенко, чтобы он выдал указ, как он сделал это, перенеся День защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины», — заявил Кириленко.

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Он добавил, что первым космонавтом СССР был Юрий Гагарин, а первым космонавтом независимой Украины — Леонид Каденюк. Чиновник предложил установить Днем украинской космонавтики дату начала полета Каденюка на американском космическом корабле Columbia, который продолжался с 19 ноября до 5 декабря 1997 года.

Ранее 12 апреля министр юстиции Украины Павел Петренко предложил Верховной Раде отменить все нормативно-правовые акты, принятые в СССР. Премьер-министр Владимир Гройсман уточнил, что 2016 году на Украине было отменено более 365 нормативно-правовых актов, принятых во время СССР, а в 2017 году — более ста.

В рамках борьбы с советским прошлым на Украине в 2015-м был принят закон о декоммунизации. Для его исполнения по всей стране демонтировались памятники советским и партийным деятелям, запрещалась демонстрация символики СССР. В частности, в октябре 2016-го в городе Новгород-Северский Черниговской области был демонтирован последний памятник Ленину на Украине.