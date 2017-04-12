Пушков поиронизировал над «декоммунизацией» Дня космонавтики на Украине

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter высмеял идею вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о декоммунизизации Дня космонавтики.

Ранее в среду зампред украинского правительства заявил о необходимости перенести памятную дату с 12 апреля на другой день из-за того, что Юрий Гагарин — советский космонавт. Он также напомнил, что первый космонавтом независимой Украины является Леонид Каденюк.

«Если у нас сегодня День космонавтики, советский, по сути, то мы должны обратиться к президенту Петру Порошенко, чтобы он выдал указ, как он сделал это, перенеся День защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины», — сказал Кириленко.

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Днем украинской космонавтики он предложил сделать дату начала полета Каденюка на американском космическом корабле Columbia, который продолжался с 19 ноября до 5 декабря 1997 года.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко предложил Верховной Раде отменить все нормативно-правовые акты, принятые в СССР.

В 2015-м на Украине был принят закон о декоммунизации. Согласно нему демонтажу подлежат все памятники советским и партийным деятелям. Кроме того, запрещена демонстрация символики СССР.