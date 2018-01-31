Умер первый украинский космонавт

Первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался в возрасте 67 лет. Об этом в среду, 31 января, сообщает УНН.

Один из близких космонавта сообщил, что он умер в киевском парке Царское Село до приезда скорой помощи. В Государственном космическом агентстве Украины рассказали «Интерфакс-Украина», что Каденюк скончался от сердечного приступа.

«По информации родственников, в ходе традиционной утренней пробежки в парке в среду утром у Леонида Константиновича случился сердечный приступ. Он был госпитализирован в больницу, однако спасти ему жизнь медикам не удалось», — сообщил собеседник агентства.

В 1997-м Каденюк совершил полет в космос на американском шаттле «Колумбия» (STS-87). В космосе он находился 15 суток и 16 часов. Мужчина стал первым и единственным гражданином независимой Украины, совершившим космический полет.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в семье сельских учителей. После распада СССР сначала принял российское гражданство, но в 1995-м стал гражданином Украины. В том же году он был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.