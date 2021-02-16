Определена минимальная стоимость аренды квартиры в Москве

В феврале 2021-го минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составляет 22 тысячи рублей в месяц. По такой ставке сдается «однушка» в районе Бирюлево Восточное, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Меблированная квартира без балкона расположена на втором этаже панельного 12-этажного дома в Загорьевском проезде, в 20 минутах езды от станции метро «Царицыно», определили риелторы. Общая площадь жилья — 35 квадратных метров, размер кухни — 9 квадратных метров.

Материалы по теме Как дома Снимать жилье в России становится все дешевле. Что выбрать: аренду или ипотеку? Соседский союз Коммунальные квартиры вновь популярны в Москве. Почему люди хотят жить по-советски?

Второе место в рейтинге самых дешевых съемных квартир занимает «однушка» арендной стоимостью 24 тысячи рублей в месяц: объект площадью 40 квадратных метров расположен на пятом этаже панельного 12-этажного дома на улице Адмирала Лазарева, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Улица Горчакова» (район Южное Бутово). По оценке специалистов, это ухоженная и уютная квартира: внутри есть мебель и бытовая техника (но нет стиральной машины).

На третьем месте — «двушка» за 25 тысяч рублей в районе Гольяново. Это жилплощадь с минимальной обстановкой, по договоренности арендодатель готов приобрести мебель и бытовую технику. Общая площадь объекта — 45 квадратных метров, кухни — 7 «квадратов», санузел раздельный. «В сегменте "суперэконом" стоимость найма некоторых одно- и двухкомнатных объектов может быть идентичной», — поясняют риелторы.

Ранее сообщалось, что в начале 2021-го число заявок на поиск съемного жилья в Москве снизилось на 15 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2020-го. Квартиры в городе все чаще снимают в складчину. Обвал спроса на съемное жилье в столице эксперты объясняют прежде всего кризисом на рынке труда.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru