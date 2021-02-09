Москву заполонили микроквартиры

На московском рынке съемного жилья резко — примерно на 20 процентов за последний год — увеличилось предложение малогабаритных квартир. Арендовать их в среднем можно за 16-22 тысячи рублей в месяц, следует из материалов агентства «Миэль», предоставленных «Ленте.ру».

Большинство таких объектов — это студии в современных комплексах апартаментов, малогабаритные квартиры в домах гостиничного типа старого фонда и в переоборудованных общежитиях. «Застройщики теперь предлагают много вариантов маленьких квартир, которые собственники затем сдают. Также с каждым годом растет число переоборудованных общежитий, пригодных для сдачи», — отмечают риелторы.

По их словам, спрос на малогабаритное жилье, заполонившее город, также есть — в первую очередь среди студентов и холостых людей. Такие съемщики предпочитают отдельную микроквартиру — это дешево и лучше, чем снимать комнату.

Аренда самой недорогой малогабаритной квартиры в «старой» Москве (без учета вариантов в Троицком и Новомосковском округах) в феврале 2021-го стоит 19 тысяч рублей, выяснили в «Миэль». Это лот площадью 10 квадратных метров с современным ремонтом, новой мебелью и техникой, расположенный на 11-м этаже 17-этажного современного панельного дома в районе станции метро «Ростокино».

За 20-22 тысячи рублей можно снять микроквартиры в районах Некрасовка, Южное Тушино, Гольяново, Новогиреево.

В январе нью-йоркский риелтор опубликовал в социальной сети TikTok видео из худшей, по его мнению, квартиры в мире. Ролик понравился 2,5 миллиона человек, десятки тысяч оставили под ним язвительные комментарии. Общая площадь помещения, судя по показанным кадрам, не превышает 10 квадратных метров. Стоимость аренды — 1,65 тысячи долларов в месяц.

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