Определена стоимость аренды микроквартир в Москве

В январе 2021-го самые недорогие съемные квартиры в границах «старой» Москвы (без учета вариантов в Троицком и Новомосковском округах) предлагаются арендаторам за 16 тысяч рублей в месяц. По такой цене можно снять малогабаритное жилье площадью 9-10 квадратных метров, расположенное в спальных районах города, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как определили риелторы, микроквартиры в столице в среднем сдаются по ставке не выше 16 тысяч. Например, именно столько стоит в месяц квартира площадью 9 квадратных метров, расположенная в Ярославском районе. В ней выполнен косметический ремонт, есть необходимая мебель и техника.

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За 17-19 тысяч рублей в месяц в Москве предлагаются малогабаритные объекты большей площади — 15-23 квадратных метров. Так, этой суммы хватит, чтобы снять студию площадью 15 «квадратов» с современным ремонтом и мебелью в районе Братеево. Аналогичные предложения есть в Дмитровском районе и районе Соколиная гора. Минимальная стоимость аренды квартир площадью 30-32 квадратных метров в столице составляет, по данным «МИЭЛЬ», 22 тысячи рублей в месяц.

«Новый 2021 год только начался, и пока мы не видим предпосылок ни для увеличения спроса на рынке городской аренды, ни для роста цен. Арендаторы по-прежнему заинтересованы в комфортном, но недорогом жилье, а собственники все так же не готовы к скидкам, поэтому и заметного снижения цен мы не ждем», — отмечается в предоставленных материалах.

Ранее в январе москвичей предупредили о вынужденном снижении цен на съемное жилье в 2021 году. Риелторы полагают, что хозяевам квартир придется урезать ставки аренды из-за действующих и новых ограничений, связанных с распространением коронавируса.

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