Юристы перечислили правила сдачи квартиры в аренду

Чтобы обойтись без конфликтных ситуаций при сдаче квартиры в аренду, стоит подготовить ее к въезду жильцов, предварительно убрав все эксклюзивные элементы. Кроме того, условия стоит закрепить в официальном договоре. Правила аренды риелтор, основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков перечислил в беседе с агентством «Прайм».

Так, в глазах арендодателей минусами может оказаться наличие животных, детей и неприятного запаха из кухни. Главными рисками при сдаче квартиры при этом являются возможность порчи имущества или просрочки платежей.

Официальных запретов для сдачи квартиры кому-либо нет. Однако все правила следует закрепить в договоре аренды, отметила адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева. По ее словам, в документе нужно зафиксировать, какое конкретно имущество передается в качестве объекта аренды. При этом арендодателем может выступать или собственник квартиры, или «лицо, уполномоченное собственником в установленном порядке».

Эксперт также добавила, что расторгнуть договор через суд можно в том случае, если жильцы используют помещение не по назначению или вовремя не платят за аренду. Условия расторжения договора также должны быть в нем прописаны, советует юрист.