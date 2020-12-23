Россиянка заперла квартиру вместе с жильцами и попала под суд

Жительница столицы Татарстана Казани попала под суд после того, как сдала в аренду квартиру своей матери и заперла там новых жильцов. В итоге в отношении злоумышленницы завели уголовное дело и взяли с нее подписку о невыезде. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, инцидент произошел в июле 2020 года. Тогда 29-летняя россиянка на трое суток сдала семейной паре квартиру в жилом доме на улице Сибгата Хакима. По документам недвижимость принадлежала ее матери. Однако на следующий день квартиросъемщики оказались недовольны состоянием жилья и связались с арендодателем.

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В итоге женщина приехала на объект и попросила пару съехать, однако те отказались, сославшись на внесенную оплату. Тогда злоумышленница, зная, что у жильцов есть ключ только от нижнего замка, заперла квартиру на верхний замок и уехала. Вскоре на место происшествия пострадавшие вызвали полицию.

Злоумышленница полностью признала свою вину, а сотрудники правоохранительных органов завели в ее отношении уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Следователи передали материалы в суд, который будет заниматься дальнейшим рассмотрением дела.

Ранее следователи задержали подозреваемого из города Северобайкальска Республики Бурятия, который, по предположениям, в сентябре 2020 года сдал в аренду квартиру своих родителей, которые в тот момент находились на даче. Мужчина получил от новых жильцов деньги и скрылся. Следователи выяснили, что подозреваемый уже имел три судимости и в общей сложности провел в исправительных учреждениях около десяти лет.

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